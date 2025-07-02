نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في مثل هذا اليوم قبل 20 عامًا.. العالم يكتشف أعجوبة روزاريو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في 2 يوليو 2005، شهد العالم ولادة نجمٍ استثنائي سيغيّر وجه كرة القدم لعقود قادمة.

ليونيل ميسي، الشاب الأرجنتيني القادم من مدينة روزاريو، قاد منتخب بلاده لتحقيق لقب كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا، بعدما قهر نيجيريا في النهائي بنتيجة 2-1، وسجل ميسي الهدفين بنفسه من ركلتي جزاء، ليخطف الأضواء ويعلن عن بداية أسطورته الخالدة.

أرقام ميسي في البطولة

بطل كأس العالم للشباب 2005 مع الأرجنتين

هداف البطولة برصيد 6 أهداف

أفضل لاعب في البطولة (الكرة الذهبية)

بداية كتابة فصل جديد في كتاب العظماء

لم يكن أحد يعلم وقتها أن هذا الفتى الأعسر سيصبح لاحقًا أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم، وسيجمع المجد من أطرافه بحصد كل الألقاب الممكنة، من كأس العالم للكبار إلى الكرة الذهبية لسبع مرات (حتى 2025).