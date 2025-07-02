نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي كأس العالم للأندية بعد دور الـ16: دي ماريا في الصدارة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - ينفرد الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لاعب بنفيكا، بصدارة ترتيب الهدافين في كأس العالم للأندية، بعد نهاية منافسات دور الـ16، بتسجيله 4 أهداف.
في المقابل، يشهد المركز الثاني زحامًا كبيرًا بـ10 لاعبين سجل كل منهم 3 أهداف، من مختلف الأندية الكبرى المشاركة، على رأسهم ثلاثي بايرن ميونيخ، وثنائي مانشستر سيتي، بالإضافة إلى وسام أبو علي نجم الأهلي المصري.
ترتيب الهدافين بعد دور الـ16:
أنخيل دي ماريا (بنفيكا البرتغالي) – 4 أهداف
بيدرو نيتو (تشيلسي) – 3 أهداف
مايكل أوليس (بايرن ميونيخ) – 3 أهداف
جمال موسيالا (بايرن ميونيخ) – 3 أهداف
هاري كين (بايرن ميونيخ) – 3 أهداف
كينان يلديز (يوفنتوس) – 3 أهداف
وسام أبو علي (الأهلي) – 3 أهداف
فيل فودين (مانشستر سيتي) – 3 أهداف
إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) – 3 أهداف
جونزالو جارسيا (ريال مدريد) – 3 أهداف