نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي كأس العالم للأندية بعد دور الـ16: دي ماريا في الصدارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينفرد الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لاعب بنفيكا، بصدارة ترتيب الهدافين في كأس العالم للأندية، بعد نهاية منافسات دور الـ16، بتسجيله 4 أهداف.

في المقابل، يشهد المركز الثاني زحامًا كبيرًا بـ10 لاعبين سجل كل منهم 3 أهداف، من مختلف الأندية الكبرى المشاركة، على رأسهم ثلاثي بايرن ميونيخ، وثنائي مانشستر سيتي، بالإضافة إلى وسام أبو علي نجم الأهلي المصري.

ترتيب الهدافين بعد دور الـ16:

أنخيل دي ماريا (بنفيكا البرتغالي) – 4 أهداف

بيدرو نيتو (تشيلسي) – 3 أهداف

مايكل أوليس (بايرن ميونيخ) – 3 أهداف

جمال موسيالا (بايرن ميونيخ) – 3 أهداف

هاري كين (بايرن ميونيخ) – 3 أهداف

كينان يلديز (يوفنتوس) – 3 أهداف

وسام أبو علي (الأهلي) – 3 أهداف

فيل فودين (مانشستر سيتي) – 3 أهداف

إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) – 3 أهداف

جونزالو جارسيا (ريال مدريد) – 3 أهداف