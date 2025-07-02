الرياضة

ترتيب هدافي كأس العالم للأندية بعد دور الـ16: دي ماريا في الصدارة

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ترتيب هدافي كأس العالم للأندية بعد دور الـ16: دي ماريا في الصدارة

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أحمد جودة - القاهرة - ينفرد الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لاعب بنفيكا، بصدارة ترتيب الهدافين في كأس العالم للأندية، بعد نهاية منافسات دور الـ16، بتسجيله 4 أهداف.

في المقابل، يشهد المركز الثاني زحامًا كبيرًا بـ10 لاعبين سجل كل منهم 3 أهداف، من مختلف الأندية الكبرى المشاركة، على رأسهم ثلاثي بايرن ميونيخ، وثنائي مانشستر سيتي، بالإضافة إلى وسام أبو علي نجم المصري.

 ترتيب الهدافين بعد دور الـ16:

أنخيل دي ماريا (بنفيكا البرتغالي) – 4 أهداف

بيدرو نيتو (تشيلسي) – 3 أهداف

مايكل أوليس (بايرن ميونيخ) – 3 أهداف

جمال موسيالا (بايرن ميونيخ) – 3 أهداف

هاري كين (بايرن ميونيخ) – 3 أهداف

كينان يلديز (يوفنتوس) – 3 أهداف

وسام أبو علي (الأهلي) – 3 أهداف

فيل فودين (مانشستر سيتي) – 3 أهداف

إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) – 3 أهداف

جونزالو جارسيا (ريال مدريد) – 3 أهداف

 

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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