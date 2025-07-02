نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ميونخ وبرشلونة في سباق محتدم لضم نجم مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدو أن مستقبل النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد بات مفتوحًا على جميع الاحتمالات خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالي، بعد أن أصبح خارج حسابات مانشستر يونايتد، الذي أعاره الموسم الماضي إلى أستون فيلا.

ورغم أن أداء راشفورد لم يكن لافتًا بشكل كبير، حيث سجّل 4 أهداف وصنع 6 تمريرات حاسمة في 27 مباراة تحت قيادة أوناي إيمري، إلا أن نادي بايرن ميونخ أبدى اهتمامه باللاعب، متأثرًا بما قدّمه خلال فترة إعارته في ملعب "فيلا بارك".

بايرن يقود السباق وبرشلونة يراقب

وبحسب التقارير، يدرس بايرن ميونخ التقدم بعرض رسمي لضم راشفورد هذا الصيف، في إطار خطة المدرب الجديد فينسنت كومباني لتعزيز الخط الهجومي للفريق. ويضع المدرب البلجيكي أيضًا نجم ليفربول لويس دياز ضمن أولوياته.

من جانبه، يبدو أن برشلونة يراقب وضع راشفورد عن كثب، ويُشاع أن اللاعب يُفضل خوض تجربة خارج إنجلترا، وهو ما يجعل خيار الانتقال إلى "كامب نو" أكثر جاذبية بالنسبة له.

مانشستر يونايتد يفتح الباب

إدارة "الشياطين الحُمر" لا تمانع التخلي عن راشفورد، سواء من خلال بيع مباشر مقابل 40 مليون جنيه إسترليني، أو على سبيل الإعارة، أو حتى كجزء من صفقة تبادلية مع نادٍ آخر، في ظل سعي الفريق لإعادة هيكلة تشكيلته تحضيرًا للموسم المقبل.