نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي يُجهّز كتيبة هجومية بـ9 مهاجمين.. وغموض يحيط بمستقبل مادويكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخطط نادي تشيلسي للدخول في الموسم المقبل بقائمة هجومية تضم ما يصل إلى تسعة لاعبين في الخط الأمامي، إلا أن الغموض لا يزال يحيط بمصير الجناح الإنجليزي نوني مادويكي، في ظل اهتمام متواصل من أرسنال بضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وكان تشيلسي قد ضم المهاجم ليام ديلاب مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب التوصل لاتفاقين لضم الجناح جيمي غيتينز والمهاجم جواو بيدرو، في صفقتين تتجاوز قيمتهما الإجمالية 100 مليون جنيه إسترليني، مع إمكانية التعاقد مع مهاجم إضافي في حال حدوث أي بيع.

مادويكي ليس للبيع.. لكن تشيلسي منفتح للاستماع

ورغم أن مادويكي ليس معروضًا للبيع بشكل رسمي، إلا أن إدارة تشيلسي مستعدة للاستماع للعروض المقدمة له، خصوصًا في ظل رغبة أرسنال في تعزيز صفوفه بجناح هجومي، إلى جانب صانع ألعاب ومهاجم خلال هذا الميركاتو.

وبحسب صحيفة The Telegraph، فإن أرسنال لم يتقدم بعد بعرض رسمي لتشيلسي بشأن مادويكي، كما لم يتم تحديد قيمة مالية واضحة للاعب، لكن إدارة "البلوز" على دراية بأن نيوكاسل مستعدة لدفع ما لا يقل عن 50 مليون جنيه إسترليني لضم جناح نوتنغهام فورست أنتوني إيلانغا. وفي حال فشل نيوكاسل في ضمه، قد يتحولون إلى مادويكي كخيار بديل.

الهجوم يكتظ بالأسماء.. والتدوير قادم

مع اكتمال التعاقدات الحالية، سيضم الخط الأمامي لتشيلسي كلًا من:

نوني مادويكي

نيكولاس جاكسون

بيدرو نيتو

ويليام إستيفاو

كول بالمر

كريستوفر نكونكو

جواو بيدرو

جيمي غيتينز

ليام ديلاب

كما يشارك تايريك جورج (19 عامًا) مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية، وقد تتم إعارته لاكتساب مزيد من الخبرة.

بيع محتمل ونوايا واضحة

وبينما يستقطب مادويكي اهتمامًا لافتًا، تشير المصادر إلى أن تشيلسي لن يمانع في بيع كريستوفر نكونكو، الذي يحظى باهتمام مانشستر يونايتد منذ يناير الماضي. كما قد تُطرح أسماء أخرى للبيع إذا وصل عرض مناسب.

المدرب الجديد إنزو ماريسكا يرغب في بناء قائمة أولى مكونة من 22 إلى 23 لاعبًا، بينهم 8 إلى 9 مهاجمين. ومن المتوقع إعارة المهاجم الشاب مارك غييو، في حين يمكن لكل من راؤول فيليكس ورحيم سترلينغ مغادرة الفريق. أما ميخايلو مودريك، فيواجه إيقافًا محتملًا بعد اتهامه من قبل الاتحاد الإنجليزي في قضية منشطات.

وتُعد مرونة جواو بيدرو التكتيكية أحد أهم العوامل التي تمنح تشيلسي حرية تشكيل خط هجوم متنوع، حيث يستطيع اللعب كمهاجم صريح، أو جناح أيسر، أو خلف رأس الحربة، ما يمنح ماريسكا مرونة كبيرة في ظل أي تغييرات قادمة في السوق.