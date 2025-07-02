نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آرسنال يخطط بقوة لخطف صفقة الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصبح نجم كريستال بالاس إيبيري إيزي أحد الأهداف الرئيسية لنادي أرسنال في سوق الانتقالات الصيفي الحالي، في ظل رغبة المدرب ميكيل أرتيتا في تدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد، بعد ثلاث مواسم متتالية أنهاها الفريق في المركز الثاني بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم أن أرسنال بصدد الإعلان عن صفقتي مارتن زوبيميندي وكريستيان نورغارد، بالإضافة إلى انضمام الحارس كيبا أريزابالاغا مقابل 5 ملايين جنيه إسترليني، إلا أن تركيز الإدارة تحوّل حاليًا نحو تعزيز الشق الهجومي.

اهتمام هجومي متعدد الجبهات

حسب تقارير صحفية، يضع أرسنال كلا من:

بنيامين سيسكو

فيكتور جيوكيريس

كأولوية في مركز رأس الحربة، في حين تم ربط اسم نجم ريال مدريد رودريغو أيضًا بقائمة اهتمامات "الغانرز".

لكن في تطور جديد، أُدرج اسم إيزي ضمن خيارات أرسنال الهجومية، حيث أفاد موقع The Athletic أن اللاعب يحتل مكانة متقدمة في قائمة التعاقدات المحتملة، رغم أن إدارة النادي لم تدخل بعد في مفاوضات رسمية مع كريستال بالاس.

ويمتلك إيزي شرطًا جزائيًا في عقده تبلغ قيمته 60 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى إضافات، لكن أرسنال يسعى للتفاوض من أجل خفض المبلغ.

إيزي ليس بديلًا بل خيار إضافي

الجدير بالذكر أن اهتمام أرسنال بإيبيري إيزي لا يرتبط بملف التعاقد مع جناح أو مهاجم صريح، بل يعتبر خيارًا إضافيًا لتعزيز وسط الملعب الهجومي.

البداية المرتقبة

ومن المقرر أن يبدأ أرسنال مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 17 أغسطس، بمواجهة قوية خارج الديار أمام مانشستر يونايتد على ملعب "أولد ترافورد".

