نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيمن الرمادي: تقريري سُلّم لحسين لبيب فقط.. وما أثير مجرد اجتهادات خاطئة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر أيمن الرمادي، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، بيانًا رسميًا اليوم أوضح فيه عددًا من الحقائق التي أثيرت في الفترة الأخيرة حول علاقته بالنادي، ونفى فيه بشكل قاطع ما تردد عن عزمه تقديم شكوى ضد الزمالك بسبب مستحقاته المالية.

وقال الرمادي: "أثير أنني سوف أشتكي نادي الزمالك بسبب مستحقاتي، وهذا أمر عارٍ من الصحة وافتراء، ولم تكن في نيتي أبدًا أن ألجأ إلى تقديم شكوى ضد نادي الزمالك."

وأكد الرمادي أن ارتباطه العاطفي بالجمهور والزمالك كان الدافع الرئيسي وراء موقفه، مشيرًا إلى أن: "يعزّ عليّ أن يغضب مني جمهور نادي الزمالك، المتمثل في ابن صغير كابني محب للنادي، ولا أخ لي وصديق عاشق للفانلة البيضاء. كيف أخسر كل هؤلاء؟ وما هذه الدراهم المعدودات التي قد تخسرني حبهم؟"

وأضاف: "كان من الأولى أن أقبل العرض الإماراتي قبل المجيء للزمالك، لكنني فضّلت خوض تجربة قصيرة مع الزمالك بدافع الحب والانتماء."

كما أشاد الرمادي بموقف مجلس إدارة النادي، موضحًا أن التعامل معه في ملف المستحقات تم بكل احترام، وأن التأخير كان لأيام محدودة بسبب ظروف النادي، وهو ما تقبّله بصدر رحب.

وفي الجزء الثاني من البيان، نفى الرمادي صحة ما تردد عن تفاصيل تقريره الفني، مؤكدًا أن:

"كل ما قيل عن التقرير اجتهادات مغلوطة، فالحقيقة الوحيدة أن التقرير سُلّم لرئيس مجلس الإدارة، ولا يعلم مضمونه سوى الكابتن حسين لبيب، وأنا، وشخص ثالث أثق به جدًا ولا أستطيع ذكر اسمه."

وفي ختام بيانه، تعهّد الرمادي بالاستمرار في دعم الزمالك، مؤكدًا:

"لن أبخل بأي مشورة، وسأدعم بقوة حتى يعود الزمالك إلى قوته الحقيقية. نحن خلفكم، وسيروا على بركة الله."