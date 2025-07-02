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أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي كريم رمزي، عن تفاصيل عقد المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الجديد، والذي سيتم الإعلان عن التعاقد معه خلال أيام قليلة.

كريم رمزي يكشف تفاصيل عقد يانيك فيريرا مع الزمالك

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" على القناة الأولى: يانيك فيريرا يصل غدًا إلى القاهرة لاتمام تعاقده مع نادي الزمالك لمدة موسمين"

وأضاف:" يانيك فيريرا سيحصل على 50 الف دولار هو وجهازه المعاون المكون من رباعي أجنبي ".

والجدير بالذكر أن فريق الزمالك قد توج ببطولة كأس مصر على حساب نظيره بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 8-7، بعدما حسم التعادل الإيجابي المباراة بهدف لكل منهما.

