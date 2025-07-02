نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساندوتش المونديال.. الهلال يخطف الأنظار والطالب يتفوق على الأستاذ بوداع البطل ووصيف أوروبا في ليلة صعود الشقيقين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهد دور الـ 16 من بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الجارية، المقامة على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية، مفاجآت من العيار الثقيل، بوداع كبار أوروبا، وتأهل الهلال السعودي.

ويقدم «دوت الخليج الرياضي» أبرز ما جاء في مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الجارية.

الهلال يخطف الأنظار

نجح فريق الهلال السعودي في كسر الواقع والتوقعات، بتحقيق الفوز على حامل لقب كأس العالم للأندية في النسخة الماضية فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، والفوز برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

ونجح فريق الهلال السعودي في خطف أنظار عشاق ومتابعي كرة القدم على مستوى العالم، ليس لمجرد الفوز، بل للأداء المتميز الذي يقدمه الفريق في النسخة الجارية تحت قيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي.

الطالب يتفوق على الأستاذ

نجح المدرب البلجيكي فينسنت كومباني المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني في الإطاحة بنظيره فلامنجو البرازيلي بعد الفوز عليهم برباعية مقابل هدفين، ومن ثم التأهل لملاقاة باريس سان جيرمان الفرنسي في دور الثمانية.

في سياق متصل، فشل المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، واللاعب كومباني مدافع السيتي السابق، وذلك في التأهل إلى دور الثمانية من بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الجارية.

ويعتبر فريق مانشستر سيتي الإنجليزي هو حامل اللقب في النسخة الماضية من بطولة كأس العالم للأندية، لكن طموح الهلال السعودي أطاحت بهم خارج البطولة.

وداع وصيف أوروبا وثنائي البرازيل

ودع فريق إنتر ميلان الإيطالي وصيف دوري أبطال أوروبا في النسخة الماضية، بطولة كأس العالم للأندية من دور الـ 16، وذلك عقب الهزيمة أمام فلومنينيسي البرازيلي بثنائية دون رد.

وبعد صعود رباعي البرازيل إلى دور الـ 16، لم يتبقى سوى بالميراس ونظيره فلومنينيسي، فيما غادر البطولة كلا من، فلامنجو وفريق بوتافوجو، بعد الخسارة أمام البايرن وبالميراس.

ليلة صعود الأشقاء

شهدت ليلة أمس والساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، صعود الأشقاء كلا من جود بيلينغهام لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، والشقيق الأكبر للاعب جوب بيلينغهام، لاعب فريق بروسيا دورتموند الألماني.

حيث تمكن فريق ريال مدريد في تحقيق الفوز بهدف نظيف والإطاحة بفريق يوفنتوس الإيطالي من البطولة، بينما نجح فريق بروسيا دورتموند الألماني في تحقيق الفوز على نظيره المكسيكي فريق مونتيري بثنائية مقابل هدف.

