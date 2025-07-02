نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أسدل الستار على مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم للأندية، وذلك بصعود آخر الفرق المتأهلة إلى دور الثمانية من البطولة، فريق بروسيا دورتموند الألماني، عقب فوزه على مونتيري المكسيكي صباح اليوم الأربعاء.

موعد مباريات دور الثمانية والقنوات الناقلة

فلومنينيسي البرازيلي ضد الهلال السعودي

الجمعة 4 يوليو

الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

بالميراس البرازيلي ضد تشيلسي الإنجليزي

الرابعة فجر السبت المقبل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

باريس سان جيرمان الفرنسي ضد بايرن ميونيخ الألماني

السابعة من مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ريال مدريد الإسباني ضد بروسيا دورتموند الألماني

الحادية عشرة من مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ومن المقرر أن تذاع مباريات دور الثمانية من بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الجارية، عبر منصة «Dazn» الأمريكية، كما ستحصل قنوات أم بي سي على عدد من المباريات.

يذكر أن بطولة كأس العالم للأندية تقام للمرة الأولى بمشاركة 32 فريقا، على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية حتى الثالث عشر من شهر يوليو الجاري.

