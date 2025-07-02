نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة بالميراس ضد تشيلسي في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بالميراس البرازيلي مع نظيره تشيلسي الإنجليزي يوم السبت المقبل الموافق الخامس من شهر يوليو الجاري، ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

ويحتضن ملعب "لينكون فاينانشال فيلد"، هذه المواجهة القوية التي ستجمع بين فريقي بالميراس وتشيلسي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي بمونديال الأندية.

موعد مباراة بالميراس ضد تشيلسي في كأس العالم للأندية

تبدأ أحداث مباراة بالميراس ضد تشيلسي يوم السبت المقبل في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت مصر والسعودية، الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات، الثانية صباحًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة بالميراس ضد تشيلسي في كأس العالم للأندية

تنقل مباراة بالميراس ضد تشيلسي يوم السبت المقبل، عبر شبكة قنوات ام بي سي مصر، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا MBC MASR 2HD.