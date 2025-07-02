تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام بايرن ميونخ في ربع نهائي كأس العالم للأندية

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أحمد جودة - القاهرة - استقر لويس إنريكي، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة بايرن ميونيخ في المباراة التي ستقام يوم السبت المقبل 5 يوليو 2025 على ملعب "مرسيدس بنز"، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ يوم السبت المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام بايرن ميونيخ في كأس العالم

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، لوكاس بيرالدو، وليان باتشو، لوكاس هيرنانديز.

خط الوسط: وارن زاير إيمري، فيتينيا، سيني مايولو.

خط الهجوم: جونسالو راموس، خفيتسا كفاراتسخيليا، ديزيري دوي.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية

تذاع مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ مساء السبت المقبل، عبر شبكة قنوات ام بي سي مصر، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.