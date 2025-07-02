نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة الهلال وفلومينينسي في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي نظيره فلومينينسي البرازيلي يوم الجمعة المقبل 4-7-2025 على ملعب "كامبنج وورلد"، وذلك في إطار الدور ربع النهائي بكأس العالم للأندية.

وكان الزعيم قد تأهل إلى ربع نهائي مونديال الأندية بعد الفوز أمام مانشستر سيتي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، كما تأهل الفريق البرازيلي إلى نفس الدور بعد الفوز أمام إنتر ميلان بهدفين نظيفين.

موعد مباراة الهلال ضد فلومينينسي في كأس العالم للأندية

تنطلق صافرة البداية لمباراة الهلال السعودي ضد فلومينينسي البرازيلي يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد فلومينينسي في كأس العالم للأندية

يمكنكم مشاهدة مباراة الهلال ضد فلومينينسي، عبر شبكة قنوات ام بي سي مصر، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يمكنكم مشاهدتها أيضًا على قناة MBC ACTION.