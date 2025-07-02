نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال السعودي القادمة في كأس العالم للأندية 2025 بعد إقصاء السيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق الهلال السعودي أمس مفاجأة من العيار الثقيل بعد الفوز على نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي برباعية مقابل ثلاثة أهداف، في إطار مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الهلال السعودي القادمة في كأس العالم للأندية 2025

وضرب فريق الهلال السعودي موعدا مع نظيره فريق فلومنينيسي البرازيلي، وذلك بعد التأهل إلى دور الثمانية من بطولة كأس العالم للأندية.

يواجه فريق الهلال نظيره فلومنينيسي البرازيلي في تمام الساعة العاشرة من مساء الجمعة القادم بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويسعى فريق الهلال السعودي في استكمال الحلم والتأهل إلى الدور نصف النهائي، والاقتراب من المباراة النهائية في مفاجأة مونديال الأندية من النسخة الجارية.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة أم بي سي مصر 2، وقناة أم بي سي أكشن، كما ستنقل عبر منصة «Dazn» الأمريكية.

يذكر أن بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الجارية تقام في الولايات المتحدة الأمريكية حتى الثالث عشر من شهر يوليو الجاري.