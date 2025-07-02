نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحمل مباريات دور الثمانية من بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الجارية، مواجهة من العيار الثقيل بمثابة نهائي مبكر، وذلك حين يواجه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره فريق بايرن ميونيخ الألماني.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة

يحتضن ملعب مرسيدس بنز بالولايات المتحدة الأمريكية مواجهة باريس سان جيرمان أمام نظيره بايرن ميونيخ الألماني، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتنقل المباراة عبر منصة «Dazn» الأمريكية، ومن المتوقع أن تنقل المباراة عبر قناة أم بي سي مصر 2، وكذلك قناة أم بي سي أكشن.

يذكر أن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نجح في إقصاء نظيره فريق إنتر ميامي الأمريكي في دور الـ 16، بينما نجح فريق بايرن ميونيخ في التأهل إلى دور الـ 16 على حساب بنفيكا البرتغالي.