الرياضة

وكيل وسام أبوعلي يضغط بقوة.. والأهلي وضع شروطًا لرحيله

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وكيل وسام أبوعلي يضغط بقوة.. والأهلي وضع شروطًا لرحيله

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك ضغوط كبيرة من جانب وسام أبوعلي مهاجم ووكيله، على إدارة الكرة بالقلعة الحمراء بقيادة محمد يوسف المدير الرياضي، في إطار رغبة اللاعب في الرحيل وخوض تجربة احترافية خارج مصر.

وكيل وسام أبوعلي يضغط بقوة للرحيل

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: وكيل وسام أبوعلي يؤكد لمحمد يوسف على رغبة المهاجم في الرحيل عن مصر في ظل تواجد عدد من العروض. والمدير الرياضي بالأهلي كان يؤكد لهم أنه سوف يتم حسم الملف بعد الاجتماع مع الكابتن الخطيب والمدير الفني.

وأضاف: بعد مناقشة فكرة رحيل وسام أبوعلي تم رفض رحيله في ظل وجود رغبة داخل النادي في الاستمرار بحصد الألقاب، بالإضافة للعروض المالية التي لم ترتقي لمطالب وطموحات القلعة الحمراء حيث تراوحت تلك العروض ما بين 3.5 إلى 5 مليون دولار، والنادي لن يوافق على بيع اللاعب بأقل من 9 إلى 10 مليون دولار، ولو الأرقام أقل من ذلك لن يتم الموافقة.

وأكمل: لو أراد وسام أبوعلي الرحيل لا بد أن يعمل وكيل أعماله جيدًا على جلب عروض مالية بالمبالغ المطلوبة من جانب النادي الأهلي.. وبنسبة كبيرة لو تلقى اللاعب عرضًا كبيرًا فأن النادي سوف يوافق على رحيله.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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