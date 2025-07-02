نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| الزمالك يحسم صفقة مهاجم فاركو.. ومفاوضات لضم حمدان وكايد وتراوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن نادي الزمالك حسم صفقة التعاقد مع أحمد شريف مهاجم فاركو لمدة خمس مواسم، والصفقة كلفت النادي الأبيض 35 مليون جنيه.

الزمالك يحسم صفقة مهاجم فاركو

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: الزمالك يكثف مفاوضاته لضم حامد حمدان لاعب بتروجت بسبب صعوبة ضم أحمد ربيع لاعب البنك الأهلي، وهناك نية لضم حمدان في إطار صفقة تبادلية مع دفع 30 مليون جنيه.

وأضاف: الزمالك أيضا في مفاوضات قوية أيضا لضم الفلسطيني آدم كايد في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع بريدا السويدي.

وأكمل: جون إدوارد دخل في مفاوضات قوية لضم المالي فيلي تراوري مهاجم السويحلي الليبي، وهناك رغبة كبيرة في التعاقد مع اللاعب.

وأكمل: هناك توافق بين الزمالك وفيلي تراوري على كافة الأمور المالية ويتم الضغط على نادي السويحلي الليبي لحسم الأمور خلال الفترة الحالية.