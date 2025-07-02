نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد وصول يانيك فيريرا مدرب الزمالك الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن البرتغالي يانيك فيريرا سوف يصل الأربعاء لتولي قيادة فريق الزمالك بعدما انهى كافة الاتفاقات مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي.

موعد وصول يانيك فيريرا مدرب الزمالك الجديد

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: فيريرا سوف يضم 4 مساعدين ضمن الطاقم المعاون داخل الزمالك، ومعه المدرب العام بير بلهرلي، وراؤول لوبيز مدرب أحمال، وجوجوسلاف لازيتش مدربا للحراس، وجوليان لاجوكس محلل للأداء.

وأضاف: الجهاز الفني لفريق الزمالك يضم تشكيلة من الجنسيات المختلفة تحت قيادة فيريرا.