معوض مديرا فنيا ومهاجم الأهلي مدربا عاما للواسطى بالموسم الجديد

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أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة نادي الواسطى برئاسة المستشار جمال عويس الاعلان عن تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقسم الثالث بالموسم المقبل.

معوض مديرا فنيا ومهاجم الأهلي مدربا عاما للواسطى

حيث يقود أحمد معوض منصب الإدارة الفنية فيما يعاونه احمد حسن ' دروجبا ' مهاجم الأهلى السابق وغزل المحلة كمدربا عاما والدكتور كريم محمد مدرب عام، وأحمد سعد حراس مرمى الترسانة ونجوم المستقبل السابق مدربا لحراس المرمى وأحمد أبو السعود مدير إداري، ومحمود عبد الغفار أخصائي علاج طبيعي ومحمد سعيد وعرفه حسن مسوؤلى المهمات.

ويستعد الواسطى للموسم الجديد بعد هبوطه بنهاية الموسم المنتهى من منافسات دورى القسم الثانى ' ب '.

وسيشارك الواسطى بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم فرق محافظات البحر الاحمر الفيوم وبنى سويف.

وتضم المجموعة فرق بنى سويف الرياضى ومركز شباب الواسطى ومركز شباب سمسطا ومركز التنمية الشبابية ببنى سويف ونادى الواسطى ومركز شباب الفيوم ومركز شباب سنورس ومركز شباب ابشواى ونادى اهلى الغرق ونادى السيلين ونادى اس اى كا ونادى ابو كساة.