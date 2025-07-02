نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إعارة نجم الأهلي للمصري البورسعيدي لمدة موسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن الاتفاق الأخير بين الأهلي والمصري كان انتقال عمر الساعي إلى صفوف الفريق البورسعيدي لمدة موسم على سبيل الاعارة.

إعارة نجم الأهلي للمصري البورسعيدي لمدة موسم

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: لا يوجد رغبة حقيقية داخل الأهلي، لبقاء أحمد عبدالقادر في الفريق الموسم القادم، وهناك رغبة لاعارة اللاعب لمدة موسم.

وأضاف: لو رفض عبدالقادر فكرة الاعارة فأن اللاعب سيتواجد ضمن قائمة الانتظار.