الرياضة

محاولات في الأهلي لتسويق أوبونج وريندوف.. وتوصية بقيد لاعب إيفواري

0 نشر
0 تبليغ

محاولات في الأهلي لتسويق أوبونج وريندوف.. وتوصية بقيد لاعب إيفواري

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محاولات في لتسويق أوبونج وريندوف.. وتوصية بقيد لاعب إيفواري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن الثنائي الغاني آدم ريندوف وصمويل أوبونج لاعبي الأهلي، تُجرى محاولات لتسويقهم خلال الميركاتو الصيفي.

محاولات في الأهلي لتسويق أوبونج وريندوف

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: نادي الاتصالات يريد ضم أوبونج من الأهلي، وهناك محاولات لاعارة ريندوف في الموسم المقبل.

وأضاف: الاهلي سوف يقوم بقيد الايفواري كاظم إبراهيما مواليد 2007، وهو لاعب جيد في خط الوسط، ويجيد بكلتا القدمين.

وزاد: هناك توصية من قطاع الناشئين بقيده نظرًا لمستواه المميز. والبعض يرى أنه سيكون إضافة كبيرة للنادي.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا