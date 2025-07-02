نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محاولات في الأهلي لتسويق أوبونج وريندوف.. وتوصية بقيد لاعب إيفواري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن الثنائي الغاني آدم ريندوف وصمويل أوبونج لاعبي الأهلي، تُجرى محاولات لتسويقهم خلال الميركاتو الصيفي.

محاولات في الأهلي لتسويق أوبونج وريندوف

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: نادي الاتصالات يريد ضم أوبونج من الأهلي، وهناك محاولات لاعارة ريندوف في الموسم المقبل.

وأضاف: الاهلي سوف يقوم بقيد الايفواري كاظم إبراهيما مواليد 2007، وهو لاعب جيد في خط الوسط، ويجيد بكلتا القدمين.

وزاد: هناك توصية من قطاع الناشئين بقيده نظرًا لمستواه المميز. والبعض يرى أنه سيكون إضافة كبيرة للنادي.