نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلال: بقاء أفشة والشحات مع الأهلي قرار جيد.. وشريف أبلغني برغبته في العودة للأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد بلال نجم الكرة المصرية السابق، أن نادي الهلال السعودي يضم لاعبين جيدين وتم بناء الفريق بشكل جيد، مشيرًا إلى أن التجربة السعودية مختلفة تمامًا عن التجارب السابقة مثل تجربة قطر في استقطاب لاعبين عالميين، ولكن هناك مرحلة معينة تتمثل في ايقاف الانفاق ببذخ على جلب لاعبين أجانب بأرقام مالية عالية، خصوصًا ان المنافسات بالنسبة للهلال تقتصر على الدوري السعودي وبطولة آسيا.

بلال: بقاء أفشة والشحات مع الأهلي قرار جيد

وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: القيمة السوقية لنادي الهلال السعودي تفوق بعض أندية أوروبا في الوقت الحالي، وبالتأكيد سيكون هناك مرحلة معينة لتوقف الانفاق المالي بهذا الشكل، ولذلك لا توجد مقارنة مطلقا بين الأهلي والهلال السعودي.

وأضاف: الأهلي يُجاهد لإبرام صفقات جيدة وفقًا لميزانية النادي، والقيمة السوقية للأهلي 44 مليون إلى 48 مليون دولار، وبالتالي من المنطقي أنه حينما يصل عرض جيد لوسام أبوعلي مقابل 10 مليون دولار فسوف يتم الموافقة، وهو مبلغ لا يوازي راتب لاعب أجنبي في الهلال.

وأكمل: الأهلي يسعى بقدر الإمكان لمواصلة مسيرته البقاء متربعًا على عرش الألقاب في مصر وإفريقيا، والوصول مجددًا للبطولات العالمية، والمقارنة بين الأهلي والهلال غير منطقية مطلقًا.

وزاد: النادي الأهلي يعمل على تحقيق البطولات، ولكن هناك جزء آخر يختص بالجانب المالي بالنسبة لعروض وسام أبوعلي، فهل من الطبيعي أن يتم تعويضه ماليًا، والأرقام المالية التي يدفعها الأهلي لا تستطيع فرق كثيرة في مصر تسديدها للاعبين، النادي الأهلي عندما يطلب ضم أي عنصر من فرق الدوري المصري يطلبون 50 مليون جنيه.

وأوضح: بيع وسام أبوعلي بـ4 مليون دولار مرفوض تمامًا، الأهلي يمتلك لاعب جيد في خط الهجوم وقام بجلب لاعبين بأرقام مالية كبيرة، ولكن لو وصل الرقم لـ10 مليون دولار، وقتها قد يتم اتخاذ القرار بالموافقة مع تعويضه بلاعبين آخرين لتدعيم خط الهجوم.

وتابع: التمسك بـ أفشة والشحات أمر طبيعي وقرار جيد للغاية، وهنا تظهر رغبة اللاعب الحقيقية خصوصا في حالة رؤية أن الموقف صعب بالنسبة للمشاركة بشكل أساسي، ومن الممكن أن يلعب حسين الشحات ظهير أيمن في صفوف الأهلي، وهو قادر على ذلك.

وأتم: أرى أن هناك مشكلة كبيرة في الأهلي بالنسبة للمالي أليو ديانج في ظل كثرة اللاعبين في الفريق، ومحمد شريف رغبته في العودة للأهلي وينتظر الضوء الأخضر من النادي، وتحدثت معه من أسبوعين بأنه لو استطاع التنافس مع زملائه من أجل المشاركة فلا توجد أزمة في الانضمام للفريق. ورد عليه بأنه جاهز للانضمام للأهلي بأي شكل من الأشكال.