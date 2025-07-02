نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد الحليم علي: الزمالك يحتاج إلى بناء فريق جديد.. وهدفي الأغلى في شباك الحضري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عبد الحليم علي، نجم الزمالك وهدافه التاريخي، أن المرحلة الحالية تتطلب الحفاظ على الكوادر الزملكاوية، مشيرًا إلى أهمية بناء فريق قادر على المنافسة بقوة في الموسم المقبل.

الزمالك يحتاج إلى بناء فريق جديد

وقال عبد الحليم علي، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك: "يجب أن يكون اختيار اللاعبين بعناية شديدة، فالدوري المصري يضم عناصر مميزة قادرة على تمثيل الزمالك بالشكل اللائق."

وأضاف: "وجود لاعبين كبار داخل الفريق يرفع من المستوى العام، ويمنح اللاعبين الشباب دوافع إضافية لتقديم الأفضل."

واسترجع العندليب ذكرياته مع القلعة البيضاء، مؤكدًا: "أعتز بكل أهدافي بقميص الزمالك، لكن هدفي في شباك عصام الحضري يبقى من أغلى الأهداف في مسيرتي."

وتابع: "ساهمت في صناعة العديد من الأهداف لزملائي، واستفدت كثيرًا من موهبتهم ودعمهم المستمر."

كما تحدث عن علاقته بجماهير الزمالك، قائلًا: "جماهير الزمالك هم أشقائي.. تعلمت منهم معنى الانتماء، وكانوا دائمًا الحافز الحقيقي لنا في كل انتصار."

واختتم عبد الحليم علي تصريحاته بقوله: "جيلي كان من الأفضل في تاريخ نادي الزمالك، وكنا نضع مصلحة النادي فوق كل اعتبار".