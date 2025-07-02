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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن نادي الزمالك اقترب من خوض معسكر داخل في مصر استعدادًا للموسم الجديد.

الزمالك يقترب من المعسكر الداخلي استعدادا للموسم الجديد

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "سيتم تحديد موعد المعسكر في وقت لاحق بعد الإعلان عن المديد الفني الجديد".

وأضاف:" كان هناك تفكير في الدخول بمعسكر خارجي ولم يتم الحسم لكن الاقرب حتى الأن الدخول بمعسكرا داخليا في مصر استعدادا للموسم الجديد".