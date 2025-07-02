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أحمد جودة - القاهرة - تعديلات الرابطة بالموسم الجديد.. "فارق الأهداف يحسم الدور الأول والمواجهات في الثاني".

أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، استقرت رابطة الأندية على تحديد معايير ترتيب فرق الدوري في حالة التعادل في النقاط بلائحة الموسم الجديد 2025 - 2026.

تعديلات رابطة الأندية

وكشفت مصادر صحفية بأن الرابطة استقرت على تطبيق معيار فارق الأهداف "الفارق بين الأهداف المسجلة والمستقبلة" لتحديد ترتيب الفرق في مباريات الدور الأول بالموسم الجديد.

كما استقرت الرابطة على تطبيق معيار المواجهات المباشرة في ترتيب الفرق بالدور الثاني.

وكشف مصدر من رابطة الأندية عن السبب وراء اللجوء لمعيارين مختلفين: وقال "الرابطة اتخذت قرار معيار المواجهات المباشرة في الدور الثاني فقط، نظرا لأن الفرق ستكون خاضت وقتها مواجهتي ذهاب وإياب، وبالتالي سيكون ممكنا اللجوء لذلك المعيار".

نظام الدوري بالموسم الجديد

ومن المقرر أن يقام دوري الموسم المقبل بمشاركة 21 فريقا، حيث تخوض الفرق الدور الأول بشكل طبيعي.

وسيتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين في الدور الثاني، بواقع مجموعة لتحديد البطل والفرق المتأهلة إلى بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، ومجموعة للهبوط.

ويهبط بالموسم الجديد 4 فرق، على أن يتأهل 3 فرق من دوري المحترفين، ليصبح الموسم التالي 20 فريقا.

وينطلق دوري الموسم الجديد في أغسطس المقبل، على أن ينتهي في شهر مايو 2025 قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية.