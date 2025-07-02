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أحمد جودة - القاهرة - بي بي سي.. هناك مقترح بتمديد الاستراحة إلى 20 دقيقة.. وإقامة نهائي مونديال أمريكا في ال 9 صباحًا.

ذكرت شبكة بي بي سي، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يفكر في إقامة نهائي كأس العالم 2026 المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية الساعة التاسعة صباحا.

ونقلت شبكة بي بي سي عن مايك تيبتون، الأستاذ بجامعة بورتسموث، قوله إن اللاعبين يعانون من ظروف قاسية في بعض مباريات كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة، والتهديدات المحتمل أن تواجه بطولة كأس العالم 2026.

كأس العالم للأندية.. ارتفاع درجة الحرارة

وارتفعت درجة الحرارة في مدينة نيويورك الواقعة في شرق أمريكا الشمالية إلى 39 درجة مئوية، في رقم قياسي يحدث لأول مرة.

ويستضيف ملعب ميتلايف الواقع في المدينة 8 مباريات في كأس العالم، ومن بينهم المباراة النهائية.

مواعيد انطلاق مباريات كأس العالم 2026

وأوضحت شبكة بي بي سي أن الكشف مواعيد انطلاق المباريات سيكون بعد إجراء القرعة في ديسمبر 2025، ولكن هناك مصادر كشفت لـ بي بي سي، أن المباريات ستنطلق في الأوقات التالية: 12 ظهرًا، و3 عصرًا، بالإضافة إلى الساعة السادسة والتاسعة مساءً، نظرًا لمصالح البث والمعلنين والرعاة.

المخاطر الصحية

وأشارت بي بي سي أن المخاطر الصحية لن تكون على اللاعبين فحسب، بل تشمل أيضًا الحكام والمتفرجين، وكثير منهم أقل لياقة بكثير، مما قد يؤدي إلى إيقاف الكثير من المباريات، ولذلك يجب أن تعيد فيفا التفكير في مكان وزمان إقامة كأس العالم.

ووصف فينسنت جوتبارج المدير الطبي للاتحاد العالمي للاعبي كرة القدم المحترفين "فيفبرو"، بطولة كأس العالم للأندية بـ "نداء الاستيقاظ".

تمديد فترات الراحة

وطالب المدير الطبي في مؤتمر صحفي بوجوب تمديد فترات الراحة بين الشوطين لمدة 20 دقيقة في ظل الحرارة الشديدة في ظل أن تأجيل المباريات بسبب الحرارة في كأس العالم سيكون أكثر صعوبة من تأجيله في دوري محلي، نظرا لتأثيره على المصالح التجارية.

وقدم فيفا إرشادات متعلقة بالحرارة، بضرورة فرض فترتي راحة خلال الشوطين إذا تجاوزت درجة الحرارة 32 درجة مئوية.

وفي المقابل، يرى "فيفبرو" ضرورة تطبيق فترات راحة بمجرد تجاوز درجة حرارة الطقس 28 درجة مئوية، وتأجيل المباراة إذا تجاوزت درجة الحرارة 32 درجة مئوية.

ارتفاع درجات الحرارة

ومن المقرر أن تصل درجة الحرارة في 14 ملعب من أصل 16 سيستضيف بطولة كأس العالم 2026 إلى مستويات خطيرة، في ظل عدم وجود ملاعب مكيفة ومغطاة،، فيما حذر فيفبرو من "انطلاق المباريات بعد الظهر في 6 ملاعب وهم (كانساس سيتي، ميامي، مونتيري، هيوستن، دالاس، وأتلانتا) وستؤدي إلى خطر الإصابة بإجهاد حراري، فيما صُنف ملعبان فقط (سان فرانسيسكو وفانكوفر)، بأنهما منخفضا الخطورة".

ولكن كشف فيفبرو بأنه ليس لديه السلطة لإجبار فيفا على إقامة المباريات في أوقات معينة "لا نستطيع سوى استخدام الضغط غير الرسمي".

وكان قد صرح إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي، بأن درجة الحرارة "من المستحيل أن تقدر على تنظيم حصص تدريبية عادية وسط تحذير شديد من الخطر في فيلادلفيا، حيث بلغت نسبة الرطوبة 45%، ما جعل درجة الحرارة 37 درجة مئوية تبدو وكأنها 45 درجة مئوية حارقة."

في الوقت الذي تابع فيه بدلاء بروسيا دورتموند الشوط الأول من مباراتهم ضد ماميلودي صنداونز في ملعب سينسيناتي من غرفة الملابس، حيث شبه المدير الفني نيكو كوفاتش الأجواء بـ "الساونا".

وشهدت تكساس وفلوريدا، بالإضافة إلى مدينة مونتيري في المكسيك موجة حر في يونيو 2023، حيث اقتربت الحرارة من 50 درجة مئوية، وفي ميامي وصلت إلى 44 درجة مئوية، مما يهدد كأس العالم 2026 بأن يكون البطولة الأعلى في الحرارة على الإطلاق.

تهديد العواصف

كما قد تشكل العواصف والطقس السيء إقامة المباريات في المواعيد المحددة.

وتأجلت 6 مباريات في كأس العالم للأندية، بينهم مباراة بنفيكا وتشيلسي التي تأجلت لمدة ساعتين، ليعلق إنزو ماريسكا المدير الفني للبلوز "الولايات المتحدة ربما ليست المكان المناسب لاستضافة بطولة كبرى."

وأوضحت بي بي سي، أنه لم يتم تأجيل انطلاق أي مباراة في كأس العالم 1994 في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية أرجعت ذلك بسبب التقدم في تكنولوجيا التنبؤ واللوائح الأمنية الموحدة على مدى السنوات العشرين الماضية.