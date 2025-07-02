نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكرم فريد يقترب من رئاسة الجهاز الطبي بالزمالك.. ومشاورات بشأن حازم إمام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، الدكتور أكرم فريد يقترب من التواجد على رأس الجهاز الطبي بنادي الزمالك في المرحلة المقبلة بعد توجيه الشكر لمحمد أسامة.

أكرم فريد يقترب من رئاسة الجهاز الطبي بالزمالك

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: وهناك مشاورات لاستمرار حازم إمام مع الجهاز الفني الجديد.

وأضاف: سوف يتم تحديد كل الأمور عقب الاجتماع مع يانيك فيريرا المدير الفني الجديد.