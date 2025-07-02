نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. محاولات لإبرام صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز: "مفاجأة محمد صبحي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك محاولات من جانب إدارة نادي الزمالك مع مسئولي بيراميدز للتعاقد مع بعض اللاعبين من الفريق السماوي.

محاولات لإبرام صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: الزمالك يرغب في ضم أسامة جلال ومحمد رضا بوبو وزلاكة، فيما رفض إدارة بيراميدز التفريط في ضم مصطفى فتحي ومهند لاشين.

وأضاف: من الوارد أن يتم إجراء صفقة تبادلية، ومن الممكن جدًا انتقال محمد صبحي حارس الزمالك إلى بيراميدز، في مقابل ضم زلاكة وأسامة جلال على أقصى تقدير.

وأكمل: الزمالك من الممكن ان يضم المهدي سليمان لتدعيم مركز حراسة المرمى في حالة انتقال صبحي لبيراميدز ضمن صفقة تبادلية.