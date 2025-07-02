نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد مواجهتي كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد في الموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم عن موعد ومباريات الموسم الجديد من البطولة، والتي تقرر انطلاقها في السابع عشر من شهر أغسطس المقبل.

موعد مواجهتي كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد

وجاء موعد مباراة كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد في الجولة العاشرة من الدور الأول، والتي ستقام على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل فريق ريال مدريد، وذلك في السادس والعشرين من شهر أكتوبر المقبل.

وتقام مباراة الدور الثاني بين ريال مدريد ونظيره برشلونة على ملعب كامب نو معقل البرسا، في الجولة 35 من اللاليجا، وذلك في العاشر من شهر مايو 2026.

ومن المقرر أن تنتهي بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم في النسخة المقبلة عند الرابع والعشرين من شهر مايو 2026.

يذكر أن فريق برشلونة الإسباني بقيادة المدرب هانز فليك نجحوا في حصد لقب اللاليجا في الموسم الماضي 2024-2025.