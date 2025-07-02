نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهدف جونزالو.. ريال مدريد يهزم يوفنتوس ويتأهل لربع نهائي كأس العالم للأندية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز أمام يوفنتوس بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "هارد روك ستاديوم"، ضمن منافسات دور الـ16.

أحداث مباراة ريال مدريد ويوفنتوس في كأس العالم للأندية

أهدر كولو مواني لاعب يوفنتوس انفرادًا تامًا بمرمى ريال مدريد في الدقيقة 7، بعد تمريرة من كينان يلدز إلى مواني الذي توغل بها إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة من فوق الحارس تيبو كورتوا، ولكن مرت بشكل قريب أعلى العارضة.

وأرسل فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد في الدقيقة 30، عرضية أرضية من جهة اليمين إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، قابلها جود بيلينجهام بتسديدة مباشرة، ولكن تصدى لها الحارس جريجور.

وأطلق فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد في الدقيقة 1+45، تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، ولكن أبعدها ببراعة الحارس جريجور من يسار مرماه إلى ركلة ركنية.

وصوب دين هويسن لاعب ريال مدريد لاعب ريال مدريد الدقيقة 52، تصويبة رائعة بوجه القدم الخارجي من خارج منطقة الجزاء، أبعدها الحارس جريجور من يسار مرماه إلى ركلة ركنية من جهة اليمين.

وجاء أول أهداف اللقاء لصالح ريال مدريد في الدقيقة 54 عن طريق جونزالو جارسيا، بعد عرضية من ترينت ألكسندر أرنولد من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها جارسيا برأسية رائعة، سكنت الشباك في أعلى المرمى.

وسدد أوريلين تشواميني لاعب ريال مدريد في الدقيقة 83، تسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن أبعدها الحارس جريجور من يمين مرماه إلى ركلة ركنية.