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أحمد جودة - القاهرة - أشاد الليبي طارق التايب لاعب الهلال السابق بما قدمه الفريق السعودي أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

طارق التايب: الأجانب ومشروع السعودية وراء تأهل الهلال.. دوري روشن ضمن الأفضل في العالم

ونجح الهلال في التأهل على حساب مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 4-3 بعدما وصلت المباراة للأشوط الإضافية بعد انتهاء اللقاء في الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.

وقال طارق التايب في تصريحات لبرنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي: " اعتقد أن الدوري السعودي هو مشروع دولة وهناك تخطيط واستراتيجية للمستقبل ولذلك ظهر الهلال بهذا الشكل، العالم يتطور وينظر إلى المستقبل، إذا كنت تتحدث عن الدوري السعودي فهو من أفضل خمسة دوريات في العالم".

وأضاف: " عندما نحلل على الدوري السعودي نتحدث عن كانسيلو ورياض محرز وكريستيانو وبنزيما، بينما إذا نظرت إلى الدوري الإسباني باستثناء ريال مدريد وبرشلونة واتلتيكو مدريد، هناك أندية لايوجد بها نجوم على عكس الدوري السعودي".

وتابع: " اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي أعلى مستوى، هناك أندية مثل تشيلسي يوجد لديهم محترفين بالجملة ولكن ليسوا مثل نفس الأسماء الكبيرة في الدوري السعودي".

وواصل: " اللاعب السعودي تطور كبيرًا بفضل وجود الأجانب، هناك سالم الدوسري ظهر بشكل جيد في الفترة الماضية، اعتقد أن هذا التطور الكبير جاء بفضل وجود الأجانب كما أنه سيصب في مصلحة اللاعبين المحليين".

وأردف التايب: " الهلال من أول مباراة أمام ريال مدريد حصل على الثقة وكان قريب من الانتصار على الفريق الإسباني، ثم لعب بشكل جيد أمام سالزبورج وباتشوكا، المدرب الإيطالي إنزاجي له دور كبير في عملية الاستحواذ ونجاحه في الاعتماد على البدلاء لتعويض غياب سالم الدوسري وحسان تمبكتي أمام مانشستر سيتي".

وبسؤاله عن إنزاجي قال: " الميزة في إنزاجي الضغط والاستحواذ الكبير وربط الخطوط من الدفاع إلى الهجوم، كما أن ياسين بونو لعب دورًا كبيرًا وعلي لاجامي كان صاحب لقطة كبيرة في انقاذ الفريق من هدف قاتل".