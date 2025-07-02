نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: المصري ينهي إتفاقه مع الأهلي لضم الساعي واللاعب يوقع على العقود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي خالد الغندور، إن عمر الساعي لاعب النادي الأهلي، وقع على عقود انضمامه للنادي المصري.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" كامل أبوعلي انهى صفقة الساعي في جلسته مع الكابتن الخطيب اليوم".

وأضاف:" الصفقة كلفت خزينة المصري ما يقرب من 50 مليون جنيه ولم يتم تحديد ألية الدفع بعد ولكن لن يتم دفع الرقم "كاش".

وأكمل:" الأهلي كان ينوي رحيل الساعي على سبيل الإعارة ضمن صفقة أحمد عيد ولكن بعد توقف الصفقة المصري طلب التعاقد مع الساعي بيع نهائي".

واختتم:" الأهلي حدد ما يقرب من 50 مليون جنيه والمصري وافق على دفع المبلغ".

واختتم:" الأهلي كان قد تعاقد مع الساعي من الإسماعيلي مقابل 50 مليون جنيه تم دفعهم على أقساط".