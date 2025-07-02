الرياضة

خالد الغندور: المصري ينهي إتفاقه مع الأهلي لضم الساعي واللاعب يوقع على العقود

0 نشر
0 تبليغ

خالد الغندور: المصري ينهي إتفاقه مع الأهلي لضم الساعي واللاعب يوقع على العقود

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: المصري ينهي إتفاقه مع لضم الساعي واللاعب يوقع على العقود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

قال الإعلامي خالد الغندور،  إن عمر الساعي لاعب النادي الأهلي، وقع على عقود انضمامه للنادي المصري.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" كامل أبوعلي انهى صفقة الساعي في جلسته مع الكابتن الخطيب اليوم".

وأضاف:" الصفقة كلفت خزينة المصري ما يقرب من 50 مليون جنيه ولم يتم تحديد ألية الدفع بعد ولكن لن يتم دفع الرقم "كاش".

وأكمل:" الأهلي كان ينوي رحيل الساعي على سبيل الإعارة ضمن صفقة أحمد عيد ولكن بعد توقف الصفقة المصري طلب التعاقد مع الساعي بيع نهائي".

واختتم:" الأهلي حدد ما يقرب من 50 مليون جنيه والمصري وافق على دفع المبلغ".

واختتم:" الأهلي كان قد تعاقد مع الساعي من الإسماعيلي مقابل 50 مليون جنيه تم دفعهم على أقساط".

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا