خالد الغندور يتغنى بمشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية: "فخر مصر"

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أحمد جودة - القاهرة -

تغنى الإعلامي خالد الغندور، بمشاركة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد مشاركة الأحمر في كأس العالم للأندية 2025، بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال خالد الغندور، في تصريحاته عبر برنامجه "ستاد المحور": "الأهلي فريق كبير ويمثل مصر، ودائمًا مايكون مصدر فخر لنا كمصريين نظرًا لمشاركته المستمرة في المحافل العالمية".

وأضاف الغندور: "رغم أنني زملكاوي والقائد التاريخي لنادي الزمالك، ولكن الحقيقة أن النادي الأهلي دائمًا هو فخر للكرة المصرية ويشرف مصر".

وتابع: "الأهلي نادي كبير، والناس بعد تأهل الهلال لربع نهائي كأس العالم للأندية، قللت من مشاركة الأحمر في المونديال، وأنا أرفض هذا الكلام تمامًا".

وشدد: "الأهلي سبق وفاز على الهلال السعودي برباعية نظيفة، وعلى اتحاد جدة في أرضه ووسط جماهيره بثلاثية بمشاركة كريم بنزيما أفضل لاعب بالعالم في ذاك الوقت".

وأكد: "الأهلي أيضًا نجح في الفوز على الدحيل القطري في أرضه، وفاز على بالميراس وحصد البرونزية وقتها، وفاز على أندية مكسيكية، ودائمًا مايكون الأهلي هو مصدر فخر للكرة المصرية".

وتابع: "نفس الكلام كان مع نادي الزمالك، لما شارك في البطولة العربية وواجه النصر السعودي، كان هناك العديد من الاستهانة بالنادي الزمالك، ومع ذلك قدم مباراة كبيرة أمام رفقاء كريستيانو رونالدو وتعادل النصر في آخر دقيقتين بالمباراة".

واختتم: "نعم سعداء بالهلال السعودي وماقدمه في مونديال كأس العالم للأندية، ولكن مش عايزين نقلل من النادي الأهلي ومشاركته في المونديال".