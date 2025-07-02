نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: وسام أبوعلي يرفض الرحيل إلى دوري يلو السعودي.. ويتمسك بالاحتراف الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي خالد الغندور، أن مصدر بالنادي الأهلي كشف لبرنامج ستاد المحور عن وصول عرض من أحد أندية دوري يلو السعودي (الدرجة الثانية) للتعاقد مع الفلسطيني وسام أبو علي.



وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "المصدر أكد أن هذا العرض هو الأكبر من حيث قيمته المادية ووصل إلى ما يقرب من 8 مليون دولار وهو ضِعف الرقم الذي وصل لوسام من أحد الأندية الأوروبية".



وأضاف: "وسام رفض العرض مؤكدًا أنه لا ينوي الذهاب للعب في الدرجة الثانية ويترك الأهلي وأن رحيله فقط سيكون إلى أوروبا وهناك عروض ستصل خلال أيام كما أكد وكيل اللاعب لمسؤولي الأهلي".