نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيوم السعودي يتعاقد مع الهداف الفرنسي لاكازيت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن نادي نيوم الصاعد حديثًا إلى دوري روشن السعودي يوم الثلاثاء التعاقد مع المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت لاعب ليون السابق لدعم صفوفه الموسم المقبل.

وأمضى لاكازيت (34 عامًا) جل مسيرته الرياضية التي امتدت 15 عامًا مع نادي مدينته ليون الذي لعب له 7 أعوام سجل خلالها 129 هدفًا قبل الانتقال إلى أرسنال اللندني في 2017، ومع الأخير أحرز 71 هدفًا في 206 مباريات، قبل أن يقرر العودة إلى ليون مجددًا في صيف 2022 حيث لعب 116 مباراة سجل خلالها 72 هدفًا.

وخاض لاكازيت 16 مباراة دولية مع فرنسا سجل خلالها 3 أهداف.