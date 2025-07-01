نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو يعلن اعتذاره عن أي منصب إداري في الزمالك ويعود لتقديم "أوضة اللبس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد حسام "ميدو"، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن انتهاء مهمته داخل لجنة التخطيط لقطاع كرة القدم بنادي الزمالك، مؤكدًا اعتذاره عن تولي أي منصب رسمي أو استشاري داخل القلعة البيضاء في الوقت الحالي، مع استمرار دعمه الكامل للنادي في أي وقت.

وقال ميدو في بيان رسمي نشره عبر منصاته: "لكل حكاية نهاية إلا علاقتي الأبدية مع نادي الزمالك، قبلت المهمة في وقت حرج من أجل مصلحة الكيان، وعملنا بكل طاقتنا مع الزملاء على انتشال الفريق من كبوته، ووضع أسس لإدارة رياضية احترافية تقود النادي نحو الاستقرار والنجاح، والآن آن الأوان لترك المساحة للإدارة الجديدة للعمل بحرية كاملة."

وتوجه ميدو بالشكر إلى زملائه في لجنة التخطيط، وعلى رأسهم عمرو الجنايني، حازم إمام، وحسين لبيب، على جهودهم الكبيرة خلال واحدة من أصعب الفترات في تاريخ الزمالك.

العودة للإعلام الرياضي

وكشف ميدو عن عودته لتقديم برنامجه الشهير "أوضة اللبس" على شاشة قناة النهار، مؤكدًا أن النسخة الجديدة من البرنامج ستكون مختلفة وتحاكي البرامج الرياضية العالمية، وتقدم محتوى إعلاميًا هادفًا ومحترمًا، يليق بالجمهور المصري.

وشدد ميدو على حرصه في عدم الجمع بين أي منصب إداري في الزمالك وعمله الإعلامي، تفاديًا لتضارب المصالح وضمانًا للشفافية.

واختتم ميدو بيانه قائلًا:

"أعدكم ببرنامج حيادي وإعلام رياضي محترم كما تنتظرون، ودائمًا وأبدًا أتمنى التوفيق لبيتي نادي الزمالك، وانتظرونا في بداية قوية على شاشة النهار."