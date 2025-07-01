نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حارس مانشستر سيتي: نجونا من هزيمة "مذلة" أمام الهلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يعتقد شاي غيفن حارس مانشستر سيتي السابق أن فريقه نجا من هزيمة مذلة أمام الهلال السعودي في ثمن نهائي كأس العالم للأندية يوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أن أمام المدرب بيب غوارديولا الكثير من العمل لإصلاح الأخطاء.

وفجر الهلال السعودي واحدة من أكبر مفاجآت كأس العالم للأندية بعدما أقصى مانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا قبل موسمين من ثمن النهائي بالفوز 4-3.



وقال غيفن الدولي الإيرلندي السابق وحارس مانشستر سيتي بين 2009 و2011 في معرض تحليله للمواجهة: كان بإمكان الهلال تسجيل المزيد من الأهداف فالفرص التي أهدرها لاعبوه تثير قلقًا بالغًا.

وأتبع: ما حدث ليس صدفة، بل مؤشرات مقلقة على بيب غوارديولا التعامل معها قبل بداية الدوري الإنجليزي منتصف الشهر المقبل.