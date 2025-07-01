عاجل.. تشكيل يوفنتوس الرسمي لمواجهة ريال مدريد في كأس العالم للأندية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن إيجور تودور، المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة ريال مدريد الإسباني في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "هارد روك ستاديوم" في دور الـ16 بمونديال الأندية.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل يوفنتوس الرسمي أمام ريال مدريد في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: جريجور.

خط الدفاع: بيير كالولو، دانييلي روجاني، ليويد كيلي.

خط الوسط: أندريا كومبياسيو، كيفرين تورام، مانويل لوكاتيلي، ألبرتو كوستا.

خط الهجوم: كولو مواني، كينان يلدز، فرانشيسكو كونسيساو.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس في كأس العالم للأندية

تذاع مباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات ام بي سي مصر، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا MBC MASR 1HD، بتعليق المعلق الإماراتي فارس عوض، كما تذاع أيضًا على قناة MBC ACTION، بتعليق المعلق السعودي عبد الله الحربي.