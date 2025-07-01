فلومينينسي يقصي إنتر من مونديال الأندية

فلومينينسي يقصي إنتر من مونديال الأنديةأقصى فريق فلومينينسي البرازيلي نظيره إنتر ميلان الإيطالي من ثمن نهائي بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم بفوزه عليه 2-صفر، على ملعب بانك أوف أمريكا ستاديوم في شارلوت.

وسجل هدفي فلومينينسي جيرمان كانو في مباراته في الدقيقة الـ3، وهيركوليس بيريرا في الدقيقة الثالثة بدل الضائع من الشوط الثاني.

ويواجه فلومينينسي، بطل مسابقة كوبا ليبرتادوريس عام 2023، في ربع النهائي الهلال السعودي.

ولم يخسر الفريق البرازيلي في مبارياته الـ 10 الأخيرة ضمن مختلف المسابقات، وهي أطول سلسلة له من دون هزيمة منذ يناير 2023.

وخرج فلومينينسي منتصرا من مواجهته الأولى أمام ناد إيطالي في مسابقة رسمية، في حين سبق أن واجه إنتر نظيره سانتوس وخسر أمامه 0-1 في كأس السوبر الإنتركونتيننتال عام 1969.