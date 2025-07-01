أرسنال يعلن تعاقده مع حارس تشيلسي

أرسنال يعلن تعاقده مع حارس تشيلسيأعلن نادي أرسنال الإنجليزي، يوم الثلاثاء، تعاقده مع حارس مرمى نادي تشيلسي، الدولي الإسباني كيبا أريزابالاغا.

وقضى كيبا البالغ عمره 30 عاما، الموسم الماضي معاراً إلى بورنموث، وشارك في 35 مباراة على مستوى جميع المسابقات.

وكان أرسنال تعاقد مع البرازيلي نيتو من بورنموث كحارس احتياطي لديفيد رايا، لكنه عاد إلى فريقه السابق بعد انتهاء إعارته التي امتدت لموسم واحد.

ووقع كيبا، الذي قضى موسم 2023-2024 في ريال مدريد الإسباني، عقدًا لمدة ثلاث سنوات مع أرسنال في صفقة بلغت قيمتها حوالي خمسة ملايين جنيه إسترليني.

وقال كيبا للموقع الرسمي لأرسنال: أنا سعيد للغاية لوجودي هنا، متحمس جدًا وأتطلع لما هو قادم.

وأضاف: الطموح الذي يظهر في هذا النادي، عندما أتحدث مع المدرب ميكيل أرتيتا ومدرب حراس المرمى إيناكي تشانا، ومدى رغبتهما في الفوز، أعتقد أننا قريبون جدًا من الفوز، ونأمل أن نتمكن معًا من تحقيقه.