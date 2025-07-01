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أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC" أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يدرس بجدية إقامة نهائي كأس العالم 2026 في تمام الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي، وذلك لحماية اللاعبين والجماهير من الظروف الجوية القاسية المتوقعة خلال البطولة.

"فيفا" يدرس إقامة نهائي كأس العالم 2026 صباحًا لحماية اللاعبين والجماهير

وتأتي هذه التحركات بعد المخاوف التي أثارتها درجات الحرارة المرتفعة خلال منافسات كأس العالم للأندية هذا الصيف، حيث رُصدت مستويات حرارة خانقة أثرت على الأداء البدني وسلامة الحضور، مما دفع خبراء في المناخ والطب الرياضي إلى ترجيح اتخاذ تدابير احترازية مشابهة خلال مونديال 2026.

ويُقام كأس العالم 2026 في ثلاث دول: الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك، ما يضع تحديات مناخية كبيرة، خاصة في المدن الأميركية التي قد تشهد درجات حرارة عالية خلال شهري يونيو ويوليو.

وتهدف "فيفا" من هذه الخطوة إلى تفادي إقامة المباريات في فترات الظهيرة أو المساء التي قد تشهد ذروة الحرارة، في إطار استراتيجية أوسع لحماية صحة اللاعبين وضمان تجربة آمنة للجماهير.

ومن المنتظر أن تُحسم هذه التعديلات المحتملة خلال الاجتماعات المقبلة للاتحاد الدولي بالتنسيق مع اللجان المنظمة في الدول المستضيفة.