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أحمد جودة - القاهرة - حرص عصام الحضري، أسطورة حراسة المرمى المصرية، على تهنئة النجم المغربي ياسين بونو بعد تألقه اللافت مع نادي الهلال السعودي أمام مانشستر سيتي.

عصام الحضري يهنئ ياسين بونو بعد تألقه مع الهلال: "مليون مبروك يا صاحبي"

وكتب الحضري عبر حساباته الرسمية: "مليون مبروك للهلال السعودي، ومليون مبروك لأخويا وصاحبي وحبيبي ياسين بونو. مبروك التألق، وربنا يكرمك في اللي جاي إن شاء الله."

وتجمع الحضري وبونو علاقة احترام متبادل، حيث لطالما عبّر الحارس المصري عن إعجابه بإمكانات الحارس المغربي وأدائه في المحافل الكبرى.