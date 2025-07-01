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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت إدارة نادي بورتو رسميًا عودة لاعب وسط أرسنال المعار، فابيو فييرا، إلى لندن بمجرد انتهاء مشاركتهما في كأس العالم للأندية. وقد جاءت هذه الخطوة بعد خروج بورتو من دور المجموعات في البطولة.

بعد المشاركة في كأس العالم للأندية.. بورتو يعلن عودة فابيو فييرا إلى أرسنال

شارك فييرا مع بورتو في كأس العالم للأندية، لكنه لم يساهم في مروره للمراحل المتقدمة، خاصة بعد أدائه الضعيف أمام الأهلي والذي كان باستمرار مشكلة في تأثيره على المباريات.

وفق التقارير، فإن عقد الإعارة الجديد لا يتضمن بند خيار الشراء، ما يعني ضرورة عودته إلى أرسنال رسميًا بعد نهاية التزامات بورتو في البطولة، إذ يدور الحديث عن تحضيره للموسم القادم رفقة المدفعجية.

رغم رغبة بورتو في الاحتفاظ به، إلا أن النادي البرتغالي لا يملك القدرة المالية اللازمة لشراء اللاعب، في حين يصرّ أرسنال على بيعه لضخ سيولة قبل انطلاق سوق الانتقالات الصيفية.