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أحمد جودة - القاهرة - أشاد دافيد أنشيلوتي، المدرب المساعد السابق لنادي ريال مدريد، بالدور الكبير الذي لعبه النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور في تتويج الفريق بلقبي دوري أبطال أوروبا الأخيرين، مؤكدًا أن اللاعب كان عنصرًا حاسمًا في النهائيات القارية.

دافيد أنشيلوتي: فينيسيوس ساعدنا كثيرًا.. وكان دائمًا في قلب الملعب رغم الانتقادات

وقال أنشيلوتي، في تصريحات لراديو "كوبي" الإسباني: "فينيسيوس ساعدنا كثيرًا في تحقيق لقبين لدوري الأبطال، وكان حاسمًا في النهائيات القارية. إنه تنافسي للغاية، لكنه شخص طيب القلب، ويعمل دائمًا لصالح الفريق."

وأضاف: "يريد تحقيق كافة البطولات بشكل مستمر. صحيح أنه كان يمر أحيانًا بصراعات خارجية مع الجمهور، لكن رده الحقيقي دائمًا ما يكون في الملعب."

ويُعد فينيسيوس من أبرز نجوم ريال مدريد في السنوات الأخيرة، وساهم بأهداف حاسمة وأداء متوهج في المواسم الماضية، رغم الانتقادات التي طالته أحيانًا خارج المستطيل الأخضر.