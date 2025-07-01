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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي نيوم السعودي تعاقده رسميًا مع المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت، لاعب أولمبيك ليون السابق، لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة في إطار مشروعه الطموح للصعود إلى مصاف الأندية الكبرى في المملكة.

رسميًا.. نيوم السعودي يتعاقد مع المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت

ويُعد لاكازيت من أبرز المهاجمين الفرنسيين في السنوات الأخيرة، حيث سبق له اللعب في صفوف أولمبيك ليون وأرسنال الإنجليزي، ويمتاز بخبراته الكبيرة في البطولات الأوروبية، إضافة إلى مشاركاته الدولية مع منتخب فرنسا.

وتأتي صفقة لاكازيت في ظل التحركات الواسعة للأندية السعودية لدعم صفوفها بنجوم بارزين، ضمن رؤية رياضية تهدف لرفع مستوى المنافسة في الدوري المحلي، واستقطاب الأسماء العالمية.

ومن المنتظر أن ينضم اللاعب لتدريبات الفريق خلال الأيام المقبلة استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.