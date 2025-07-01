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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رابطة الأندية الإيطالية لكرة القدم مواعيد بطولة السوبر الإيطالي بنظامها الجديد، بمشاركة أربعة فرق هي: نابولي (بطل الدوري)، وإنتر ميلان (الوصيف)، وبولونيا (بطل الكأس)، وميلان (وصيف الكأس).

السوبر الإيطالي خارج البلاد مجددًا.. والنهائي في 22 ديسمبر

وحددت الرابطة يومي 17 و18 ديسمبر 2025 لإقامة مباريات نصف النهائي، حيث يلتقي نابولي مع ميلان، بينما يواجه بولونيا فريق إنتر ميلان، على أن يُقام النهائي يوم 22 ديسمبر.

وأكدت الرابطة أن البطولة ستُقام خارج الأراضي الإيطالية، دون تحديد البلد المستضيف حتى الآن، وسط ترقب للإعلان الرسمي خلال الأسابيع المقبلة.

وتُعد هذه النسخة من السوبر استكمالًا للنظام الجديد الذي يضم 4 فرق بدلًا من مباراتين فقط، مما يمنح البطولة طابعًا تنافسيًا أكبر، ويعزز حضورها العالمي.