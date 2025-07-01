نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يتقدم بعرض لضم الجزائري أيمن محيوص في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدّم نادي الزمالك عرضًا رسميًا للتعاقد مع المهاجم الجزائري أيمن محيوص، لاعب شباب بلوزداد، بعقد يمتد لثلاثة مواسم، في إطار سعي القلعة البيضاء لتدعيم الخط الأمامي استعدادًا للموسم الجديد.

الزمالك يتقدم بعرض لضم الجزائري أيمن محيوص

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الزمالك عرض على اللاعب راتبًا سنويًا تصاعديًا يبدأ من 600 ألف دولار في الموسم الأول، ثم يرتفع إلى 700 ألف دولار في الموسم الثاني، ويصل إلى 800 ألف دولار في الموسم الثالث، بإجمالي يصل إلى 2.1 مليون دولار خلال مدة التعاقد.

ويُعد محيوص (27 عامًا) أحد أبرز المهاجمين في الدوري الجزائري خلال الفترة الأخيرة، حيث لفت الأنظار بمستواه المميز مع شباب بلوزداد ومنتخب الجزائر المحلي، ويأتي ضمن خطط الزمالك لتجديد دماء الفريق بصفقات أفريقية مؤثرة.

وينتظر الزمالك حسم رد إدارة نادي شباب بلوزداد واللاعب خلال الأيام المقبلة، خاصة في ظل وجود منافسة من أندية عربية أخرى مهتمة بضم اللاعب.