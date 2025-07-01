نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة الدورة الصيفية لكرة اليد المصغرة بالأكاديمية البحرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمع صباح اليوم خالد فتحي رئيس اتحاد اليد مع رئيس الأكاديمية العربية للنقل البحري دكتور إسماعيل عبد الغفار، واتفقا معا علي عودة الدورية الصيفية لكرة اليد المصغرة بعد توقف طويل وبمشاركة أولياء الأمور.

عودة الدورة الصيفية لكرة اليد المصغرة بالأكاديمية البحرية

اكد رئيس اتحاد اليد خالد فتحي إنه يعلم أهمية هذه الدورة التنشيطية لمجتمع كرة اليد، ولذلك حرص مع رئيس مجلس ادارة الأكاديمية البحرية دكتور إسماعيل علي توقيع بروتكول تعاون واستعادة النشاط المتوقف، واشار إلى إنه يسعي للعودة بشكل افضل مما كان يسعد عشاق كرة اليد المصغرة، واخيرًا حرص رئيس اتحاد اليد علي توجيه الشكر لدكتور اسماعيل عبد الغفار علي تعاونه ودعمه، مجلس ادارة الأكاديمية