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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي، برئاسة اللواء أشرف نصار، عن التعاقد رسميًا مع أحمد أمين "قفة"، مهاجم نادي إنبي السابق، لمدة 3 مواسم، في إطار خطة تدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد من الدوري الممتاز.

رسميًا.. البنك الأهلي يضم أحمد قفة لمدة 3 مواسم

ويُعد قفة من الأسماء البارزة في خط الهجوم خلال الفترة الماضية، حيث لفت الأنظار بأدائه مع إنبي، مما دفع مسؤولي البنك الأهلي للتحرك من أجل ضمه، ضمن استراتيجية الجهاز الفني لتدعيم الخط الأمامي بعناصر مميزة.

ومن المنتظر أن ينتظم اللاعب في تدريبات الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة، استعدادًا للموسم المقبل.