عاجل.. تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام يوفنتوس في كأس العالم للأندية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن تشابي ألونسو، المدير الفني لنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة يوفنتوس في المباراة التي ستقام مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "هارد روك ستاديوم"، ضمن منافسات دور الـ16 بكأس العالم للأندية.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ريال مدريد الإسباني ضد يوفنتوس الإيطالي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام يوفنتوس في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، أنطونيو روديجر، دين هويسين، فران جارسيا.

خط الوسط: أوريلين تشواميني، جود بيلينجهام د، فيديريكو فالفيردي.

خط الهجوم: جونزالو جارسيا، أردا جولر، فينيسيوس جونيور.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس في كأس العالم للأندية

يمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات ام بي سي مصر، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا MBC MASR 1HD، بتعليق المعلق الإماراتي فارس عوض، كما يمكنكم مشاهدتها أيضًا على قناة MBC ACTION، بتعليق المعلق السعودي عبد الله الحربي.