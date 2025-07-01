نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجنة تراخيص الأكاديميات تواصل عملها حتي 25 يوليو الجاري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت لجنة تلقي طلبات تراخيص الأكاديميات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم أعمالها رسميًا، حيث استقبلت اللجنة حتى الآن طلبات من 20 أكاديمية رياضية راغبة في الحصول على الترخيص الرسمي لمزاولة نشاطها تحت مظلة الاتحاد.

لجنة تراخيص الأكاديميات تواصل عملها حتي 25 يوليو الجاري

وتواصل اللجنة عملها خلال الفترة المقبلة، حيث يمكن للأكاديميات التقدم بطلبات الحصول على الترخيص حتى 25 يوليو هو آخر موعد لإصدار التراخيص المعتمدة.

ويؤكد الاتحاد عدم مشاركة اى فروع للاندية أو الاكاديميات الخاصة فى المسابقات والمهرجانات قبل اصدار رخصة الاكاديمية من الاتحاد.

ويستهدف الاتحاد المصرى لكرة القدم، من مشروع الأكاديميات رفع مستوى اللعبة واكتشاف المواهب، وهو ما يُعد رافدًا فنيًا جوهريًا للمنتخبات الوطنية، بجانب مجموعة كبيرة من الأهداف الأخرى أهمها توسيع قاعدة ممارسة كرة القدم بشكل منظم وإستثمار إمكانات وفروع الأندية في توسيع قاعدة براعم كرة القدم، فضلًا عن التركيز على المهارات الفنية من سن مبكرة، وتعليم الأطفال أساسيات كرة القدم.